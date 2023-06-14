Умер Джон Ромита-старший, создавший Росомаху художник Marvel Фото: YouTube

В возрасте 93 лет ушел из жизни художник комиксов Marvel Джон Ромита-старший, придумавший Росомаху и подругу Человека-паука. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сын художника Джон Ромита-младший подтвердил сообщения о смерти своего отца. «Я говорю это с тяжелым сердцем, мой отец мирно скончался во сне. Он был величайшим человеком, которого я когда-либо встречал», - рассказал сын художника.

Джон Ромита-старший родился в семье пекаря в Бруклине, окончив Манхэттенскую школу промышленного искусства, а работать с комиксами начал уже в 19 лет и его первые материалы были опубликованы в журнале Eastern Color в произведении «Famous Funnies».

Совместную работу со Стэном Ли над «Удивительным Человеком-пауком» иллюстратор начал 1966 году, сменив художника Стива Дитко, ушедшего из проекта на фоне конфликта. В то время Джон Ромита-старший придумал подругу Человека-паука Мэри Джейн Уотсон.

В 1972 году художник стал неофициальным арт-директором Marvel, а официально эту должность Джон Ромита-старший получил через год, участвуя в создании персонажей, в том числе Люка Кейджа, Карателя и Росомахи. На этой должности он проработал около 20 лет.