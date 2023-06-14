Банковские услуги станут доступнее: ПСБ и финансовый маркетплейс Сравни расширяют сотрудничество

ПСБ и финансовый маркетплейс Сравни договорились о расширении сотрудничества. На полях XXVI Петербургского международного экономического форума подписан меморандум, предусматривающий развитие сервиса по выпуску платежных виртуальных карт ПСБ, которые пользователи смогут моментально открывать на платформе Сравни.

Ранее на платформе Сравни уже были запущены потребительские кредиты ПСБ. Банк активно развивает технологичные форматы обслуживания, расширяя спектр продуктов и услуг, доступных на платформах финансовых маркетплейсов.

Как отмечают в ПСБ, подписанный меморандум качественно меняет подход к работе с клиентами на платформе Сравни.

- Цифровая экспертиза и технологические возможности ПСБ позволяют нам быстро интегрировать передовые сервисные решения. В последние годы растет спрос населения на цифровые платежные сервисы, чему способствует развитие современных технологических решений и широкий спектр их применения в инфраструктуре торгово-сервисных предприятий и финансовой сфере. Совместные проекты с партнерами расширяют возможности удаленного обслуживания клиентов и делают доступнее банковские продукты для жителей всех российских регионов, - объясняет старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

- На протяжении долгого времени наша компания развивает финансовые технологии в России: мы первыми на рынке запустили возможность сравнения всех банковских продуктов на одной платформе, а потом их онлайн-оформление. Наше партнерство с ПСБ позволит ускорить развитие цифровых продаж банковских продуктов и повысит доступность финансовых услуг для населения, - говорит заместитель генерального директора финансового маркетплейса Сравни Алексей Грибков.

По его словам, кредитование через маркетплейсы набирает обороты.

- Не так давно через нашу платформу был оформлен самый крупный онлайн-кредит в 5 млн рублей, который выдал ПСБ. Это подтверждает то, что мы движемся в верном направлении и вместе делаем удобный финансовый сервис, - считает Алексей Грибков.