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НовостиПолитика14 июня 2023 10:56

Визит главы МАГАТЭ Гросси на Запорожскую АЭС отложен по соображениям безопасности

Поездка делегации МАГАТЭ ожидается 15 июня
Дарья ЧИПУРНАЯ
Поездку Гросси на Запорожскую АЭС перенесли на 15 июня по соображениям безопасности

Поездку Гросси на Запорожскую АЭС перенесли на 15 июня по соображениям безопасности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визит делегации Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС отложен на сутки по соображениям безопасности. Перенос встречи подтвердил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Миссия переносится на сутки", - сказал Карчаа ТАСС, не назвав причины. Агентство Reuters уточняет, что всё дело в безопасности.

Изначально Гросси должен был посетить Запорожскую АЭС 14 июня после своей поездки в Киев, но теперь визит делегации МАГАТЭ состоится в четверг, 15 июня.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал о том, что Россия уведомила МАГАТЭ о нескольких ударах украинских БПЛА по распределителю Запорожской ТЭС, связанной с ЗАЭС. Гросси, в свою очередь, пообещал дать независимую оценку по ударам по ТЭС, однако для этого ему необходимо был доступ к Запорожской ТЭС.