Визит главы МАГАТЭ Гросси на Запорожскую АЭС отложен по соображениям безопасности

Поездку Гросси на Запорожскую АЭС перенесли на 15 июня по соображениям безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визит делегации Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС отложен на сутки по соображениям безопасности. Перенос встречи подтвердил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Миссия переносится на сутки", - сказал Карчаа ТАСС, не назвав причины. Агентство Reuters уточняет, что всё дело в безопасности.

Изначально Гросси должен был посетить Запорожскую АЭС 14 июня после своей поездки в Киев, но теперь визит делегации МАГАТЭ состоится в четверг, 15 июня.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал о том, что Россия уведомила МАГАТЭ о нескольких ударах украинских БПЛА по распределителю Запорожской ТЭС, связанной с ЗАЭС. Гросси, в свою очередь, пообещал дать независимую оценку по ударам по ТЭС, однако для этого ему необходимо был доступ к Запорожской ТЭС.