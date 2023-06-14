Политолог Калачев назвал главную цель Египта в БРИКС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Египет планирует получить членство в БРИКС. Политолог Константин Калачев объяснил, какие цели преследует государство. По его словам, вступление в союз укрепит взаимоотношения с Китаем.

Помимо этого, привлечет в африканскую страну новые инвестиции. А значит, позволит укрепить экономическое положение страны, наладить военно-технологическое сотрудничество.

Политолог полагает, что Египет по своему экономическому потенциалу имеет все шансы попасть в БРИКС.

- На сегодняшний день Китай представляет для Египта интерес как партнер. Демонстрация общности интересов — мостик, путь к получению бонусов и преференций, — сказал Калачев NEWS.ru.

Ранее посол РФ в Каире Георгий Борисенко отметил, что одно из ключевых направлений, которое интересует Египет в БРИКС –перевод торговли на альтернативные валюты, в том числе национальные.

БРИКС - это межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.