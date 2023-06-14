Режиссер Сокуров сообщил о своем состоянии из больницы Фото: Александр ГЛУЗ

Режиссер Александр Сокуров подтвердил, что действительно попал в больницу, уточнив, что чувствует себя «терпимо».

Ранее в среду, 14 июня, появилась информация, что 72-летний режиссер попал в питерскую больницу.

«Ничего, терпимо. Не могу говорить. Да, в больнице. Все хорошо», - рассказал режиссер в беседе с «Известиями» в среду, 14 июня.

При этом сам Сокуров не стал комментировать, в реанимации ли он находится, а также сообщать, что именно произошло.

Как писал сайт KP.RU, помощница режиссера Маргарита Афонина заявила, что Сокуров перенес плановую операцию на сердце, отметив, что никаких критичных состояний у него не было.

Напомним, по появившимся изначально слухам, режиссеру якобы стало плохо в собственный день рождения, из-за чего того забрала служба неотложной помощи, после чего увезла в больницу.