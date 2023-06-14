Росгвардия нашла в ЛНР базу иностранных наемников в гаражном кооперативе Фото: Олег ЗОЛОТО

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что сотрудники ведомства обнаружили базу диверсантов ВСУ в Луганской области. В ходе обыска были обнаружены европейские автомобильные номера и записи на польском языке.

“Подпольное производство было организовано в одном из гаражных кооперативов. Несколько гаражей, связанных сетью подземных ходов, усеяны вскрытыми боеприпасами и минами различного типа”, — подчеркнули в пресс-службе Росгвардии.

Также при обыске были обнаружены плакаты с подробной информацией о военной технике, которые, по мнению пресс-службы ведомства, “указывают на подготовку диверсий”. Все опасные предметы были изъяты и уничтожены.

Напомним, недавно группа украинских диверсантов взорвала аммиакопровод “Тольятти-Одесса” в Харьковской области. Как отметили в Минобороны РФ, в результате теракта есть пострадавшие среди мирного населения, им оказана необходимая медицинская помощь.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, восстановление аммиакопровода “Тольятти – Одесса” займет от одного до трех месяцев. Также она предупредила, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.