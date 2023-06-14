Губернатор Старовойт: два человека получили ранения при обстреле поселка Глушково Фото: REUTERS

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ранениях двух мирных жителей в результате обстрела поселка Глушково со стороны ВСУ. 14 июня в Глушково было зафиксировано семь "прилетов".

"Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. Вскоре они будут переведены в областную больницу", — заявил Старовойт.

Также губернатор добавил, из-за обстрела есть повреждения у многоквартирных домов, детского сада и других объектов.

"Повреждены детский сад, районный Дом культуры и два административных здания. При этом часть Глушково осталась без электроснабжения", — заявил глава региона.

Между тем, пограничникам удалось сбить беспилотник, корректирующий огонь по поселку, заключил Стартовойт.

Ранее Роман Старовойт также сообщал о том, что в поселке Теткино Курской области ВСУ обстреляли спиртзавод. Из-за этого оказалась нарушена подача энергоснабжения предприятия и разрушились технологические линии.