В Таиланде с неизвестной инфекцией слегли уже свыше 6 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На курортном острове Пхукет в Таиланде растет число заболевших неизвестной инфекцией. Власти заявляют о том, что с диареей слегли свыше шести тысяч человек. Об этом сообщает «Турпром», ссылаясь на местные СМИ.

В управлении здравоохранения региона сообщают, что 70% из заразившихся были инфицированы норовирусом, но причина недуга оставшихся 30% пациентов для врачей на данный момент загадкой.

Уточняется, что среди заболевших есть сами тайцы и туристы разных возрастов, которые постоянно или временно проживали в трех районах острова Пхукет.

Как предполагают специалисты, источником заражения может стать загрязненная вода и лед. По словам представителя властей, ситуация на сегодняшний день находится под контролем, а медики призвали не паниковать раньше времени.

Напомним, ранее вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии Павел Волчков заявил, что вспышка нового вируса в Таиланде может быть связана с неочищенной питьевой водой.