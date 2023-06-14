Гаврилов: США были осведомлены о планах Украины подорвать Каховскую ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США были в курсе планов Киева по уничтожению Каховской ГЭС, однако не стали этому препятствовать. Это подтверждает контроль за целями западных РСЗО HIMARS, благодаря которому американские военные могли предотвратить удар по гидроэлектростанции. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене, посвящённых военной безопасности и контролю над вооружениями, Константин Гаврилов.

«Отдельно подчеркнем, что HIMARS - это высокоточный комплекс, который наводится с помощью американской системы GPS, а все выбранные ВСУ цели согласовываются с американцами на одной из военных баз США в Европе», - напомнил Гаврилов.

Глава российской делегации указал на то, что только за лето и осень 2022 года ВСУ выпустили из РСЗО HIMARS порядка 300 ракет по Каховской ГЭС, и американцы никак не могли не быть в курсе этих обстрелов. Поэтому поверить в то, что Вашингтон не знал о намерениях Киева об организации масштабной экологической катастрофы попросту невозможно.

Ранее KP.RU сообщил о других доводах о подрыве ГЭС, говорящих не в пользу киевского режима, пытающегося откреститься от совершённого преступления.