Приморские эксперты рассказали, что делать при встрече с акулой

Специалисты рассказали, как избежать встречи с акулой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно приморские рыбаки наткнулись на акулу в заливе Петра Великого между поселками Витязь и Зарубино. Теперь жители переживают, что может повториться сценарий Хургады, где морской хищник напал на 23-летнего парня.

Ни для кого не секрет, что воды, омывающие Приморский край, кишат различными видами акул, вроде японской бородатой, азиатской, колючей, серой индийской и другими. Летом на людей могут нападать белая акула, акула-молот, акула-мако и короткоперая серая акула.

Больше всего нападений акул на людей в Приморье было в 2011 году. Сразу три человека пострадали от зубов хищников. Одной из жертв акула отгрызла обе руки и покусала ноги.

Эксперты рассказали о простых правилах, которые могут спасти от столкновения с акулами. Нельзя справлять малую нужду в воде и заходить в море с кровоточащей раной, не стоит также далеко заплывать и купаться в запрещенных местах. Также нельзя купаться в мутной воде и там, где в воду стекаются отходы с кухни или свалки, отходить далеко от берега.

А если встреча все же произошла, то не нужно давать акуле начать кружить вокруг себя — от нее нужно спокойно уплывать. Так можно сбить ей «прицел», и она не сможет напасть, пишет портал vostokmedia.com.