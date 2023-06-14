Guardian: сроки вступления Украины в НАТО не назовут на саммите в Вильнюсе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев не получит каких-либо конкретных графиков вступления в Североатлантический альянс на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в период с 11 по 12 июля 2023 года. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на источники.

Тем временем, согласно данным издания, Киев может гарантировать ускоренную процедуру вступления в альянс в будущем. Сообщается о варианте, при котором Украина может быть членом НАТО без какого-либо выполнения Плана действий по членству. Так, в 2022 году Финляндия и Швеция приступили к процедуре вступления на таких же условиях.

Отмечается также, что по завершении украинского конфликта Киеву предложат гарантии безопасности в виде поставок оружия. Как передает The Guardian, западные страны ожидают, что Киев выразит разочарование отсутствием четкого графика по вступлению альянс.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас нельзя назвать точные сроки вступления Украины в альянс, отметив, что страна находится «в разгаре» боевых действий, а главной задачей он назвал обеспечить победу Киеву.

Как писал сайт KP.RU, замглавы российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал заявку Украины в НАТО просьбой «ускорить начало третьей мировой войны», заявив позже, что заявки Киева на вступлении в Североатлантический альянс и Евросоюз обречены на провал.