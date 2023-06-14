Госдума приняла поправку о выдаче ВНЖ иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ

Госдума поддержала поправку о получении вида на жительство иностранцами за контракт с ВС РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная Дума приняла во втором чтении поправку в законопроект об упрощенном получении вида на жительство иностранным гражданам, которые во время проведения спецоперации заключили контракт с Вооруженными силами РФ или воинскими формированиями.

Изменения коснулись закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Теперь ВНЖ выдается высококвалифицированным специалистам, работающим в России не менее двух лет, а также их членам семьи при условии, что те проживают на территории РФ по полученному виду на жительство.

Кроме того, поправка в закон предусматривает, что высококвалифицированный специалист и члены его семьи, у которых нет иных законных оснований находиться в стране, обязуются покинуть пределы России.

Иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ в период СВО сроком на один год, смогут получать вид на жительство без документа о разрешении на временное проживание.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Совет Федерации исключил из законодательства РФ положения, согласно которым жителей ДНР и ЛНР упоминали в качестве иностранных граждан.