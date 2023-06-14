Наталья Бардо высмеяла обвинения в предательстве в шоу «Новые звезды в Африке» Фото: Кадр видео

Актриса Наталья Бардо высмеяла обвинения в предательстве в шоу «Новые звезды в Африке» - зрители шоу решили, что девушка ведет нечестную борьбу на телепроекте.

Артистка попросила всех ее критиков вспомнить, что предупреждала о своих планах и благодаря своим действиям сыграла свою самую лучшую отрицательную роль. По мнению актрисы, всем участникам шоу стоило думать о себе, а не винить ее за выборы.

«Если я хочу пойти к финалу и нахожусь в безопасном месте, которое называется шоу и игра, я имею право вести себя так, как хочу. Даже если я выбираю путь своей темной стороны», - заявила артистка, объясняя свою позицию.

Бардо также отметила, что после ее прихода в шоу многие стали с большим интересом смотреть проект. По ее словам, именно благодаря ей зрители сумели увидеть «некоторые свои стороны и обратить внимание на личные ожидания».

Напомним, следующий выпуск реалити-шоу «Новые звезды в Африке» будет в этом сезоне последним. В финале сразятся трое участников. Это Наталья Бардо, Мария Погребняк и Александр Степанов.