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НовостиПолитика14 июня 2023 12:19

Песков: Кремль не планирует менять статус специальной военной операции

Статус СВО имеет в том числе правозащитную необходимость для людей Донбасса
Сергей КУДРИН
Песков: Кремль не планирует менять статус специальной военной операции

Песков: Кремль не планирует менять статус специальной военной операции

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности смены статуса специальной военной операции, заявил о том, что такая вероятность в Кремле не рассматривается.

«Об этом речи не идет. Остаётся специальной военной операцией. Она продолжается», - заявил Песков.

Он также добавил, что спецоперация имеет в том числе и правозащитный подтекст, так как одна из главных её задач - защита прав, особенно права на жизнь, жителей Донбасса.

Ранее KP.RU сообщил о том, как Путин объяснил начало спецоперации России на Украине.