Песков: Кремль не планирует менять статус специальной военной операции Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности смены статуса специальной военной операции, заявил о том, что такая вероятность в Кремле не рассматривается.

«Об этом речи не идет. Остаётся специальной военной операцией. Она продолжается», - заявил Песков.

Он также добавил, что спецоперация имеет в том числе и правозащитный подтекст, так как одна из главных её задач - защита прав, особенно права на жизнь, жителей Донбасса.

Ранее KP.RU сообщил о том, как Путин объяснил начало спецоперации России на Украине.