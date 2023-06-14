Владимир Путин встретится с президентом Алжира 15 июня

Путин встретится 15 июня с президентом Алжира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Алжира Абдельмаджидом Теббуном в четверг, 15 июня, в Москве. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с лидером Алжира.

Российский премьер сообщил, что важным шагом встречи президентов России и Алжира станет подписание декларации об углубленном стратегическом партнерстве, что ознаменует переход сотрудничества двух стран на новый качественный уровень.

"Правительства России и Алжира обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты на высшем уровне", — заключил Мишустин.

Отметим, что это будет первый государственный визит президента Алжира Теббуна в Россию.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что делегация Алжира выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал сегодня, 14 июня. Владимир Путин выступит на ПМЭФ-2023 16 июня.