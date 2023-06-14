Густов: Более 500 тысяч домов в России подключили к газу в 2022 году

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, беседуя на полях Петербургского международного экономического форума 2023 года с корреспондентом KP.RU, рассказал в деталях о новом совместном проекте с «Комсомольской правдой», который позволит повысить безопасность в жилых домах с подключённым газом.

«У нас очень хорошее, плодотворное сотрудничество, потому что та большая программа газификации и догазификации, которая идет в стране, требует участия средств массовой информации, такого уважаемого, известного и широко читаемого ресурса, как «Комсомольская правда»», - говорит Густов.

Новый информационный проект «Газпром межрегионгаза» заключается в профилактике безопасного использования газа в быту. Это становится всё более и более актуально, так как темпы газификации и догазификации населённых пунктов в России растут огромными темпами. Только в 2022 году к газу по догазификации было подключено 504 тыс. домовладений по всей стране, и раньше эти цифры были значительно меньше - по 150-160 тыс. домов подключали ежегодно. Учитывая то, что это бессрочная программа - число заявок будет только расти, и при помощи KP.RU компания будет проводить масштабную информационную работу с населением.

По словам Густова, теперь программу газификации и догазификации сделали максимально удобной - записаться для участия можно как на сайте газификация.рф, так и через Госуслуги. Для этого понадобится только СНИЛС, паспорт и свидетельство на дом. Для многих граждан России, являющихся льготниками, действует особая газовая ипотека, в которой вы платите только 0,3 % от тела кредита.