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14 июня 2023 12:29

Густов: Более 500 тысяч домов в России подключили к газу в 2022 году

По его словам, теперь программу газификации и догазификации сделали максимально удобной
Сергей КУДРИН
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, беседуя на полях Петербургского международного экономического форума 2023 года с корреспондентом KP.RU, рассказал в деталях о новом совместном проекте с «Комсомольской правдой», который позволит повысить безопасность в жилых домах с подключённым газом.

«У нас очень хорошее, плодотворное сотрудничество, потому что та большая программа газификации и догазификации, которая идет в стране, требует участия средств массовой информации, такого уважаемого, известного и широко читаемого ресурса, как «Комсомольская правда»», - говорит Густов.

Новый информационный проект «Газпром межрегионгаза» заключается в профилактике безопасного использования газа в быту. Это становится всё более и более актуально, так как темпы газификации и догазификации населённых пунктов в России растут огромными темпами. Только в 2022 году к газу по догазификации было подключено 504 тыс. домовладений по всей стране, и раньше эти цифры были значительно меньше - по 150-160 тыс. домов подключали ежегодно. Учитывая то, что это бессрочная программа - число заявок будет только расти, и при помощи KP.RU компания будет проводить масштабную информационную работу с населением.

По словам Густова, теперь программу газификации и догазификации сделали максимально удобной - записаться для участия можно как на сайте газификация.рф, так и через Госуслуги. Для этого понадобится только СНИЛС, паспорт и свидетельство на дом. Для многих граждан России, являющихся льготниками, действует особая газовая ипотека, в которой вы платите только 0,3 % от тела кредита.