Песков заявил, что в Кремле переживают за Героя России Делихманова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле с большой тревогой отнеслись к сообщениям о ранении депутата Государственной думы Адама Делимханова. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы с большой тревогой восприняли эту информацию, переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло, — заявил Песков.

Напомним, что о ранении Адама Делимханова рассказали на телеканале «Звезда». Там добавили, что он жив, но подробностей не предоставили. При этом позже спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг эту информацию и назвал ее вбросом. Он призвал проверять информацию по десять раз, прежде, чем публиковать подобные заявления.