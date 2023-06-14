Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте контроля космоса ЗВО

Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космоса ЗВО Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе поездки в войска ЗВО проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космоса.

“Глава российского военного ведомства проверил организацию боевого дежурства расчетами специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных космических объектов”, — отметили в телеграм-канале Минобороны.

В ведомстве отметили, что новая станция ВКС России способна вести поиск и контроль малозаметных объектов в автономном режиме, минимальный размер отслеживаемого объекта сократился до 10 см, а время обнаружения снизилось в два раза по сравнению со станциями предыдущих поколений.

Напомним, недавно сайт KP.RU рассказывал о новом радиолокационном спутнике российского производства “Космос-2569”, который в ближайшее время займётся разведкой военных объектов ВСУ. Он сможет отслеживать передвижения противника и обстановку на его территории два раза в сутки.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что подобная передовая техника изменит ход конфликта на Украине, поскольку российская армия сможет получать более детальные разведданные и отслеживать все склады боеприпасов ВСУ, благодаря чему будет эффективно уничтожать их и окончательно разгромит киевский режим.