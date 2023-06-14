ВТБ и ОЭЗ «Алабуга» дали старт строительству крупнейшего в России логистического комплекса

Банк ВТБ и особая экономическая зона «Алабуга» дали старт строительству крупнейшего в России логистического комплекса имени Дэн Сяопина и подписали соглашение о развитии сотрудничества. Свои подписи под документом на Петербургском международном экономическом форуме поставили заместитель президента - председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. В прямом эфире, связавшем ПМЭФ со стройплощадкой комплекса в Татарстане, была забита первая символическая свая будущего терминала.

«ВТБ как системообразующий банк нацелен на укрепление промышленного потенциала отдельных регионов и страны в целом. Заключение нашего соглашения сегодня - важный шаг к расширению сотрудничества между ВТБ и «Алабугой», который, по нашему мнению, окажет существенную поддержку в развитии территории особой экономической зоны, Республики Татарстан и Российской Федерации», - рассказал Валерий Лукьяненко.

По словам Тимура Шагивалеева, новый логистический комплекс закольцует контейнерные поставки и отправку грузов с Китаем. Проект позволит расширить узкие места в контейнерной логистике в Приволжском федеральном округе.

Строительство терминала – часть масштабных инвестиционных проектов, которые ВТБ финансирует в Татарстане. В сентябре прошлого года банк открыл кредитную линию на 51,3 млрд рублей для развития инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга». А в апреле 2023 года стороны подписали еще одно соглашение о финансировании строительства логистического центра имени Дэн Сяопина и объектов инфраструктуры индустриального парка «Этилен 600». На эти цели ВТБ выделит 56 млрд руб. до 2033 года.