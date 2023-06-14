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НовостиПолитика14 июня 2023 12:42

Mysl Polska: участие поляков в атаке на Белгород - открытая агрессия против Москвы

Польский обозреватель считает, что попытки властей республики снять с себя ответственность не помогут избежать последствий
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Mysl Polska: участие поляков в атаке на Белгород - открытая агрессия против Москвы

Mysl Polska: участие поляков в атаке на Белгород - открытая агрессия против Москвы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Повторное участие наемников из Польши в атаках на Белгородскую область может привести к конфликту с Россией. Такого мнения придерживается обозреватель Конрад Ренкас в статье для My l Polska.

"Участие польских наемников в нападении на российскую территорию серьезно нарушает международное право, поэтому Москва имеет все основания требовать объяснений от Варшавы", - заявил журналист.

При этом, попытки властей Польши снять с себя ответственность не помогут избежать последствий. По данному законодательству, все добровольцы перед тем как пойти сражаться за ВСУ, получают персональные разрешения от Министерства обороны Польши, уточнил автор.

Ренкас добавил, что Варшава играет с огнем, поскольку такие действия могут привести к прямому столкновению с Россией или Белоруссией. И в таком случае польским властям не стоит рассчитывать на поддержку других стран НАТО.

Между тем, в российском Минобороны заявили о том, что с начала полномасштабных наступательных действий украинская армия только в боях на линии соприкосновения потеряла около 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными.