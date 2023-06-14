Mysl Polska: участие поляков в атаке на Белгород - открытая агрессия против Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Повторное участие наемников из Польши в атаках на Белгородскую область может привести к конфликту с Россией. Такого мнения придерживается обозреватель Конрад Ренкас в статье для My l Polska.

"Участие польских наемников в нападении на российскую территорию серьезно нарушает международное право, поэтому Москва имеет все основания требовать объяснений от Варшавы", - заявил журналист.

При этом, попытки властей Польши снять с себя ответственность не помогут избежать последствий. По данному законодательству, все добровольцы перед тем как пойти сражаться за ВСУ, получают персональные разрешения от Министерства обороны Польши, уточнил автор.

Ренкас добавил, что Варшава играет с огнем, поскольку такие действия могут привести к прямому столкновению с Россией или Белоруссией. И в таком случае польским властям не стоит рассчитывать на поддержку других стран НАТО.

Между тем, в российском Минобороны заявили о том, что с начала полномасштабных наступательных действий украинская армия только в боях на линии соприкосновения потеряла около 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными.