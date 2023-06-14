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НовостиПолитика14 июня 2023 12:57

Песков рассказал о планах по созданию санитарной зоны на границе с Украиной

Это станет следующим шагом, после усиления контрбатарейной борьбы
Сергей КУДРИН
Песков рассказал о планах по созданию санитарной зоны на границе с Украиной

Песков рассказал о планах по созданию санитарной зоны на границе с Украиной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил недавно озвученную Владимиром Путиным идею о создании санитарной зоны на границе России и Украины, для предотвращения обстрелов российских территорий.

«Для того чтобы обеспечить безопасность, по мере того как у киевского режима появляются более сложные и более дальнобойные вооружения, придется эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние, чтобы обеспечить безопасность граждан», - заявил Песков.

Ранее KP.RU сообщил о том, как Путин описал создание санитарной зоны, во время встречи с военкорами 13 июня 2023 года.