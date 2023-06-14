Володин назвал вбросом информацию о ранении Делимханова

По мнению Володина, СМИ должны несколько раз перепроверять информацию прежде, чем ее публиковать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова. По мнению Володина, СМИ должны несколько раз перепроверять информацию прежде, чем ее публиковать.

"У нас на СВО солдаты и офицеры, и наши товарищи, коллеги - депутаты Госдумы. Поэтому мы все вместе обращаемся к тем, кто работает в сфере информации, чтобы десять раз взвешивали, проверяли информацию, а потом только ее публиковали", — заявил Володин.

Также спикер подчеркнул, что на данный момент с Делимхановым все в порядке, а информация о его ранении ни что иное, как вброс.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что депутат Государственной Думы Адам Делимханов был ранен в ходе спецоперации, но жив. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин разговаривал по телефону с Делимхановым, а сам депутат “жив и здоров” и желает здоровья и нам.