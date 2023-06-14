Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 13:02

Володин назвал вбросом информацию о ранении Делимханова

По его словам, это бессовестный поступок со стороны тех, кто хотел себя каким-либо образом реализовать
Юлия ВАСИЛЬЕВА
По мнению Володина, СМИ должны несколько раз перепроверять информацию прежде, чем ее публиковать

По мнению Володина, СМИ должны несколько раз перепроверять информацию прежде, чем ее публиковать

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова. По мнению Володина, СМИ должны несколько раз перепроверять информацию прежде, чем ее публиковать.

"У нас на СВО солдаты и офицеры, и наши товарищи, коллеги - депутаты Госдумы. Поэтому мы все вместе обращаемся к тем, кто работает в сфере информации, чтобы десять раз взвешивали, проверяли информацию, а потом только ее публиковали", — заявил Володин.

Также спикер подчеркнул, что на данный момент с Делимхановым все в порядке, а информация о его ранении ни что иное, как вброс.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что депутат Государственной Думы Адам Делимханов был ранен в ходе спецоперации, но жив. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин разговаривал по телефону с Делимхановым, а сам депутат “жив и здоров” и желает здоровья и нам.