Кровля одного из энергоблоков загорелась на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области

Пожарные ликвидировали открытое горение на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 14 июня 2023 года, на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС), в Ростовской области, вспыхнул пожар. Загорелась кровля шестого энергоблока станции. Как сообщили в ростовском отделении KP.RU, сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в 13:40.

Во время пожара были эвакуированы все сотрудники ГРЭС, к тушению пожара привлекли 29 единиц техники и 71 человека. Площадь пожара на момент его ликвидации, что произошло в 14:50, составила 200 квадратных метров.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что во время пожара пострадали три человека - все они госпитализированы. При этом в соцсетях пошли слухи о неком взрыве - эти данные Голубев опроверг. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание газа во время технологических работ на станции.

Работа ГРЭС временно приостановлена, граждан могут ожидать краткосрочные перебои в поставках электроэнергии.

Ранее KP.RU опубликовал перечень последних событий, развернувшихся вокруг Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области.