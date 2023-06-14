Антон Финогенов: сервисная экономика — основа развития городов России

Заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Антон Финогенов Фото: ТАСС

Несмотря на то, что советское время городскую экономику формировала промышленность, сейчас ее доля в городах обычно не превышает 20-30 процентов. Об этом рассказал «КП» заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Антон Финогенов на ПФЭМ-2023.

— Развитие городов с точки зрения их диверсификации, развитие различных сервисов, от образования, от сервисов для жителей, торговых, медицинских и до каких-то инновационных направлений, креативного бизнеса, это всё то, что, собственно, и должно создавать большую часть экономики России, — подчеркнул Финогенов.

По мнению эксперта, сейчас крайне важно хорошо планировать все процессы и поддерживать множество инновационных направлений бизнеса в городах.

При этом Антон Финогенов рассказал, что развитие территорий вносить значительное влияние на экономику городов и люди прежде всего выбирают для себя те города, которые предоставляют более комфортные условия для жизни и безопасность. В свою очередь люди — основа любого бизнеса в любой сфере.

Эксперт также подчеркнул, что одним из важных направлений развития городов должно быть качество среды и образование людей в сфере урбанистики. А все развитие должно исходить из мастер-плана, который фактически стал следующим уровнем развития более известного понятия «генплана».

— В генплане написано - 100 садиков к 30-му году, а вот откуда взять деньги, не очень понятно. А мастер-план как раз взаимосвязано рассматривает эти два вопроса – где взять деньги, где заработать и, собственно, что построить. Это, наверное, ключевое отличие от генплана, — добавил Финогенов.

Также он назвал еще одним отличием от генплана — вовлечение населения в разработке этого документа. Его начинают обсуждать с населением с самого старта.