ПСБ развивает сотрудничество по программам лояльности

ПСБ присоединяется к платформе лояльности GoPoints, где собраны бонусные программы ведущих федеральных брендов - представителей продуктового ритейла, мобильных операторов, авиаперевозчиков.

Меморандум о намерениях по развитию платформы лояльности для розничных клиентов банка был подписан ПСБ и Loyalty and Media Group на полях Петербургского международного экономического форума.

Как отметили в ПСБ, банк опирается на лучшие рыночные практики и технологии и совершенствует клиентский опыт.

- Внимательно изучая потребности наших клиентов, мы постоянно расширяем программу лояльности, действующую в банке. Персонифицированный и гибкий подход позволяет клиентам менять настройки программы под свои потребности и выбирать наиболее интересные партнерские предложения, - говорит старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

Как в свою очередь отметила управляющий Loyalty and Media Group Юлия Бойцова, платформа GoPoints – это не только универсальное решение для реализации банковских программ лояльности, но и гарантия надежности, удобства запуска, развития и управления такими программами.