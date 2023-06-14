Опубликована карта мест Подмосковья, где можно купить ингредиенты для шашлыка Фото: pixabay.com

РИАМО опубликовало интерактивную карту, на которую представлено примерно 40 рынков и магазинов Подмосковья, где можно приобрести мясо, рыбу и овощи для шашлыка.

Как отмечается, для любителей шашлыков рынки Подмосковья предлагают разные виды маринованного мяса, с том числе свинину, телятину, баранину, говядину, а также курицу. Кроме того, есть колбаски, стейки и отбивные. Также есть возможность приобрести рыбу, грибы и овощи.

На интерактивной карте можно увидеть адрес точки, а также время работы конкретного рынка или магазина. Уточняется, что для некоторых площадок отмечена примерная стоимость и перечень продукции, которую там предлагают.

Во многом вкус шашлыка зависит от соблюдения технологии приготовления. Как сообщал «Пятый канал», менеджер по продаже мангалов и аксессуаров для барбекю Григорий Атаян отметил, что уголь в брикетах горит намного дольше и позволяет приготовить больше шашлыка.

Тем временем депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов рассказал, как гражданам не получить штраф за приготовление шашлыка на дачном участке. Как писал ОТР, парламентарий предупредил о необходимости соблюдать расстояние между огнем и постройкой в 15 метров, а мангала от постройки – по меньшей мере пяти метров.