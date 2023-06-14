Помощник Путина Ушаков: российских делегатов не пригласили на похороны Берлускони

Помощник Путина Ушаков: российскую делегацию не пригласили на похороны Берлускони Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российскую делегацию не приглашали на церемонию похорон бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков.

— Панихида сегодня в Миланском соборе, в три часа по местному времени, и потом похороны на вилле Берлускони близ Милана. Мы не знаем ещё относительно уровня иностранного присутствия на похоронах, — подчеркнул Ушаков.

Также он отметил, что Владимир Путин и Сильвио Берлускони были связаны не только рабочими, но и многолетними дружескими отношениями.

Напомним, что о кончине экс-премьера Италии стало известно днем 12 июня, а причиной смерти стал диагностированный ранее рак крови. Несмотря на заявление врачей о том, что политик идет на поправку, болезнь оказалось сильнее химиотерапии.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сильвио Берлускони, а также подчеркнул, что экс-премьер был для него настоящим другом.