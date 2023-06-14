Курорты Чехии подсчитали убытки от отсутствия российских туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешские курорты подсчитали все убытки, которые они понесли с момента закрытия авиасообщения с Россией и, в целом, попытки «отменить» русских в Европе. Об этом сообщило агентство france24.com со ссылкой на Яна Хергета, директора государственного агентства CzechTourism.

«Общие цифры не так уж отличаются, но в финансовом плане это спад. Нам нужно компенсировать падение числа гостей из России, потому что очевидно, что они не вернутся», - заявил Хергет.

Согласно подсчётам, средний внутренний турист в Чехии тратит 700 крон в день на путешествие, тогда как гости из России тратили за те же сутки по 3,5 тыс. крон каждый, и это только среднее значение.

Туроператоры Чехии фиксируют снижение числа туристов из России с 61 тысячи в 2019 году до нескольких тысяч за год, и с учётом того, что эти гости в стране были самыми платёжеспособными - это существенная потеря для бюджета.

Ранее KP.RU сообщил о том, что власти Чехии объявили Россию главной «угрозой» для Европы на ближайшие десятилетия.