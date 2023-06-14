Военный эксперт Насонов рассказал об уязвимостях БМП Bradley Фото: pixabay.com

Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов в беседе с РИАМО назвал недостатки бронированных машин пехоты Bradley, поставляемые Западом украинским войскам, отметив, что данную машину нельзя назвать плохой, но она легко уничтожается при помощи стационарного гранатомета.

«Она средняя по качеству, но в 100% случаев она уничтожается при попадании в любую часть брони из стационарного противотанкового гранатомета, тем более управляемой или неуправляемой ракетой», - заявил эксперт.

Насонов также полагает, что украинская армия не сумеет грамотно применить даже самое мощное оружие, поскольку у них нет опыта в его эксплуатации. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) действуют «по шаблонам», не разрабатывая собственную стратегию ведения боя.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило о захвате российскими войсками в ходе специальной военной операции немецких танков Leopard и американских БМП Breadley. Как сообщал телеканал «360», в ведомстве отметили, что у нескольких боевых машин работали двигатели, что это «говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники».

Как передает RT, позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине, назвав их ожидаемыми.