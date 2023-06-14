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НовостиПолитика14 июня 2023 13:50

Кадыров заявил, что депутат Адам Делимханов жив, здоров и не ранен

Ранее СМИ сообщали, что Делимханов был ранен в зоне спецоперации на Украине
Сергей ЧИКОВ
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Госдумы Адам Делимханов жив, здоров, и даже не ранен.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Госдумы Адам Делимханов жив, здоров, и даже не ранен.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, о ранении которого ранее сообщали некоторые СМИ, на самом деле жив, и даже не ранен.

“Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса”, — написал политик в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, он вместе с Делимхановым, а также председателем парламента ЧР Магомедом Даудовым и министром ЧР Ахмедов Дудаевым работают над вопросом обеспечения безопасности Белгородской области.

После первых сообщений о ранении Делимханова Рамзан Кадыров заявил, что он не может связаться с ним. При этом депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сразу опроверг эти сообщения, отметив, что спикер Госдумы Вячеслав Володин дозвонился до Делимханова, который заявил, что он “жив, здоров и желает здоровья и нам”.

Напомним, в конце апреля 2022 года по указу президента России Владимира Путина Адаму Делимханову было присвоено звание Героя России. Его наградили за мужество и героизм, проявленный в ходе спецоперации на Украине.