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НовостиЭкономика14 июня 2023 14:23

Овчинский назвал «зеленый коридор» для инвесторов уникальным проектом

Проект станет максимально коротким путем для решения задач по созданию бизнеса
Роман ПОЛОСИКОВ
Глава департамента инвестиционно-промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

Глава департамента инвестиционно-промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы инвесторы, вкладывающие деньги в промышленность города Москвы, как можно быстрее добивались результата, создался «зеленый коридор». О его целях и преимуществах рассказал «КП» глава департамента инвестиционно-промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Это уникальный проект. И мы, честно говоря, даже до последнего момента не были уверены в том, что мы сможем реализовать этот проект. Потому что этот проект заключается в создании для бизнеса максимально короткого пути для решения своей задачи по созданию нового производства. Причем, если на протяжении последних 10 лет мы занимались снятием административных барьеров и упрощали процедуры, переводили процедуры в электронный вид, убирали бумажный документооборот из государственных услуг, — рассказал Овчинский.

Он добавил, что много делалось для того, чтобы проект был не просто максимально прозрачным, но и позволил восстановить суперамбициозные сроки согласования по ряду административных процедур. Так например сроки строительного цикла уменьшились почти вдвое.

Овчинский также рассказал, что реализацией этого проекта уже начали делиться и с другими регионами, поэтому результаты «зеленого коридора» почувствуют уже более ста предприятий в 2023 году. За счет него сократились многие этапы становления бизнеса.