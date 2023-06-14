Более 10 тысяч итальянцев приехали на церемонию похорон Берлускони в Милане

Церемония похорон Берлускони проходит в Милане Фото: REUTERS

Более 10 тысяч итальянцев съехались со всей страны в Милан, чтобы проститься с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

Государственная церемония похорон Берлускони пройдет в Кафедральном соборе Милана 14 июня 2023 года.

Днем во вторник катафалк с гробом Берлускони покинул виллу в Аркоре и направился в сторону площади перед Миланским собором, где уже собрались свыше 10 тысяч итальянцев за час до начала похорон, передает "РИА Новости".

Напомним, Берлускони не стало утром 12 июня. 86-й летний политик скончался от рака крови. Этот диагноз ему поставили в апреле 2023 года. Изначально врачи прогнозировали положительную динамику лечения болезни, но организм Берлускони не смог справиться с данным типом лейкоза.

Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с кончиной Берлускони, назвав итальянского политика своим настоящим другом.