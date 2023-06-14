Госдума в первом чтении приняла закон о повышении призывного возраста до 21 года

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении призывного возраста до 21 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий поэтапное повышение призывного возраста с 18 лет до 21 года. Переходный период рассчитан до 2026 года.

— Предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее KP.RU рассказывал о всех нововведениях, которые подразумеваются в новом законопроекте. Верхний предел призывного возраста также повысится до 30 лет, а на данный момент он составляет 27 лет.

Уже с первого января и до конца 2024 года на военную службу будут призывать мужчин с 19 до 30 лет. На следующий год нижняя планка сдвинется еще на год выше, а уже с начала 2026 года будет окончательно сформирован призыв граждан Российской Федерации с 21 года до 30 лет.

При этом главной причиной повышения возраста призыва на военную службу стало то, что авторы проекта считают людей в 21 год более зрелыми и многие успевают уже получить образование в колледжах, что позволяет им не отрываться от учебы.