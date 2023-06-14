WSJ: глава ЦРУ Бернс знал о непричастности России к подрыву «Северных потоков» Фото: REUTERS

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс знал о том, что Россия не причастна к подрыву газопроводов «Северный поток» уже спустя один месяц после диверсии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, со ссылкой на собственные источники.

«На встрече с европейским коллегой в октябре (2022 года) директор ЦРУ Уильям Бернс сказал своему коллеге, что имеющиеся доказательства не указывают на Россию», - говорится в публикации.

На этой встрече Бернс беседовал с неназванным европейским чиновником, который поинтересовался в ответ на реплику главы ЦРУ, а не причастна ли к подрыву Украина. В ответ директор американской разведки сказал «надеюсь, что нет».

В то же время издание выяснило, что ЦРУ неоднократно предупреждало киевский режим о том, что атаковать российские газопроводы нельзя, и требовало не совершать теракт. Впрочем, Бернс не верит, что Украина могла реализовать такую сложную операцию.

Ранее KP.RU сообщил о том, что знаменитый американский расследователь Сеймур Херш выяснил, что за подрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон.