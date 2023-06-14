Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли из «Градов» село Соболевка Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли село Соболевка из РСЗО «Град». О произошедшем рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— Есть повреждения в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровли, есть одна поврежденная хозпостройка, — заявил Гладков.

Он добавил, что разрушения есть и на территории сельхозпредприятия, административного здания и четыре единицы техники также получили повреждения. Губернатор добавил, что обстрел ВСУ пришелся по частному сектору.

Глава региона заявил, что сейчас специалисты проводят подомовой обход территорий, которые подверглись обстрелу со стороны Украины. Оперативные службы будут по возможности устранять последствия прилетов.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что 13 июня 2023 года ВСУ атаковали десять населенных пунктов в Белгородской области. Повреждение получил только один дом, а местные жители не пострадали.