Александр Васильев признался, что доволен скандалом в аэропорту Казани Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Историк моды Александр Васильев угодил в скандал – в аэропорту Казани его отказались пропускать в самолет из-за багажа. Причина в том, что у телеведущего с собой была коробка с подарками, а внутри оказалось масло.

Сотрудница контроля наотрез отказалась уступать именитому пассажиру, а потом заявила, что не знает кто он. Последнее особенно рассердило участника проекта «Модный приговор».

– Пусть вам будет пусто, с сегодняшнего дня и до дня вашей смерти, – заявил он женщине.

Теперь, когда эмоции схлынули, историк моды признается, что очень расстроен. В Казань он приехал по личным вопросам, посетил там показ мод. А перед отъездом в аэропорт поклонница подарила ему подарочный набор татарских деликатесов: конская колбаса, чак-чак, шоколад и льняное масло. Именно оно и стало причиной конфликта в аэропорту.

- Эта дама стала разговаривать со мной вызывающе: «Да вы что, может, это взрывчатка?». Я ей говорю: «Как вы можете так со мной разговаривать? Вы что, меня не узнаете?». Она ответила: «Понятия не имею, кто вы. Здесь всякие ходят». Я допускаю, что это была намеренная провокация, - говорит он сайту mk.ru.

Он полагает, что в аэропорту его провоцировали специально. Сотрудница аэропорта подначивала, а кто-то снимал на видео. После ролик слили в Сеть.

- Ничего плохого я не кричал, на нее матом не ругался. Эта дама мне сказала, что у нее такая работа. Мол, эти бутылки могли взорваться или загореться, - говорит Васильев.

Пока он пререкался с контролершей, другие сотрудница аэропорта наоборот, подходили с ним фотографироваться. В итоге коробку с подарком вскрыли и масло выбросили. Но Александр Васильев доволен, что угодил в скандал: во-первых, теперь никто не будет говорить, что он сбежал в Париж. А во-вторых – своим внешним видом.

- Я, кстати, посмотрел это видео. И остался очень доволен. Был очень прилично одет, хорошо выглядел. Все бы в аэропорту так ходили! – заключил он.