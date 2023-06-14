Политолог оценил сотрудничество Украины и США по израильской модели без вступления в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с Lenta.ru прокомментировал сообщение The New York Times о возможном сотрудничестве Киева и Вашингтона по израильской модели без вступления страны в Североатлантический альянс, назвав это утешительным призом для Украины.

«Израильская модель военно-технического сотрудничества с Вашингтоном может стать утешительным призом для Киева за неимением у него возможности присоединиться к НАТО в обозримой перспективе», - заявил эксперт.

Как писал RT, по данным NYT, в Белом доме говорят о желании «перейти к чему-то похожему» на израильскую модель. Отмечается, что идея состоит в том, чтобы «убедить» президента России Владимира Путина, что поток вооружения на Украину «не прекратится».

Тем временем газета The Wall Street Journal писала о том, что США собираются предоставить Украине гарантии безопасности. При этом, как сообщал «360», отмечалось, что это будет сделано, если примут участие ФРГ, Великобритания и Франция.