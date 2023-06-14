Что произошло за день 14 июня: главные события

Депутаты Госдумы приняли законопроект о повышении призывного возраста в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днём в среду, 14 июня 2023 года, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, поэтапно повышающий призывной возраст с 18 до 21 года. Следом будет повышена верхняя планка - до 30 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что между РФ и Украиной никогда не было договора о некой «аренде» Крыма. Это российский регион, и он не может быть никем арендован.

Другая тема, затронутая Песковым, это санитарная зона вдоль российско-украинской границы. Пресс-секретарь Владимира Путина объяснил, при каких условиях она будет создана, как мера защиты приграничных населённых пунктов от обстрелов ВСУ.

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Египет подал официальную заявку на вступление в ряды БРИКС, так как крайне заинтересован в развитии торговых отношений с Россией и Китаем.

Певица Земфира*, имеющая гражданство Франции, получавшая деньги из-за рубежа и высказывавшаяся против СВО, получила отказ от Замоскворецкого суда Москвы, пытаясь снять с себя статус иноагента.

* - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента