Генсек НАТО Столтеберг признал неизбежность потерь среди ВСУ, в том числе западной техники Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинская армия при наступлении на подготовленные оборонительные рубежи ВС РФ неизбежно понесет потери как в личном составе, так и в технике от западных союзников.

“Когда ведется такое масштабное наступление на хорошо подготовленные статичные оборонительные линии, включающие минные поля, танковые заграждения... то потери неизбежны. Это относится и к современной западной технике”, — заявил генсек НАТО при общении с журналистами.

Столтенберг считает, что бойцы ВСУ в наступлении “профессионально” используют технику стран НАТО, однако ситуация на поле боя по-прежнему остается непредсказуемой.

При этом издание Wall Street Journal сообщило, что бойцы украинской армии после начала наступления стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО.

По данным Минобороны РФ, с начала полномасштабных наступательных действий 4 июня ВСУ только в боях на линии соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что наступление ВСУ началось ещё 4 июня и продолжается до сих пор, однако украинская сторона несет почти “катастрофические” потери и нигде не может добиться успехов.

Напомним, обозреватель издания Die Welt Иоганн Альтхаус заявлял, что украинская армия в ходе конфликта повторяет ошибки вермахта перед Курской битвой. По его словам, текущая ситуация похожа на битву на курской дуге в 1943-м. Как и в середине Великой Отечественной войны, Зеленский, уступая в техническом оснащении, планирует провести наступление в нескольких направлениях, забывая про неизбежный контрудар. По словам Альтхауса, ВСУ повторяют все ошибки немецкого командования, и у предстоящего весеннего наступления будет такой же итог – поражение.