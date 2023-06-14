Директор Качан опроверг информацию об операции на сердце Валдиса Пельша

Директор Качан опроверг информации об операции на сердце Валдиса Пельша Фото: ИТАР-ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Известному телеведущему Валдису Пельшу не делали никакой операции на сердце, а с его здоровьем все в порядке. Такое заявление сделал его директор Александр Качан.

— Не было никакой госпитализации, все в порядке, — прокомментировал он РБК вопрос о госпитализации телеведущего.

Ранее ряд СМИ написали о срочной госпитализации Валдиса Пельша из-за жалоб на работу сердца. При этом некоторые издания сообщали о проведении телеведущему операции по лечению ишемической болезни сердца, после которой тот проводит курс реабилитации.

Напомним, что недавно стало известно, что из-за проблем с сердцем госпитализировали известного российского певца Стаса Пьеху. Позже он сам рассказал о состоянии своего здоровья и заверил, что сейчас с ним все хорошо.

Изначально состояние артиста оценивалось, как тяжелое, но позже он пошел на поправку и рассказал, что глобальных проблем у него нет.