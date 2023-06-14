WSJ: администрация Байдена начала тайные переговоры о ядерной программе с Ираном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента США Джо Байдена возобновила секретные переговоры с правительством Ирана, направленные на снижение напряжённости на международной арене. Вашингтон пытается вернуть своих заключённых, а заодно помешать развитию ядерной программы Тегерана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, со ссылкой на свои источники.

«Администрация Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном, пытаясь добиться освобождения американских заключенных, удерживаемых Тегераном, и обуздать растущую ядерную программу страны», - говорится в публикации.

Вскоре после возобновления контактов, США одобрили выплату Ирану на 2,7 млрд долларов, за импорт иранских газа и электроэнергии. Ранее эти средства были заморожены Вашингтоном, так как Иран уже долгие годы находится под тяжелейшими американскими санкциями.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Россия стала крупнейшим инвестором в Иране после того, как вложила 2,7 млрд долларов в разработку местных нефтяных месторождений.