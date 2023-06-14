Фетисов назвал беспределом ограничения против России в спорте

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изоляция российского спорта приводит к попиранию всех спортивных принципов и символов олимпизма, выстроенных в XX веке. Об этом на ПМЭФ "КП" заявил двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов на ПФЭМ-2023.

- Беспредел происходит с точки зрения попирания всех спортивных принципов, - ответил Фетисов на вопрос "КП" о том, находится ли российский спорт в изоляции.

Легендарный хоккеист процитировал премьера Сенегала, который подметил отсутствие санкций в сфере спорта, когда в мире на тот момент происходили 25 военных конфликтов.

- А здесь изоляция, беспредел, попирание прав, попирание спортивных принципов, символов олимпизма, которые родились, когда люди устали от всех конфликтов, - добавил Фетисов. - Миллиарды людей смотрят олимпийские игры. На стадионе во время открытия случайных людей не бывает. Это тот символизм, который сегодня попирается, рушится. Конфликт рано или поздно заканчивается. Каким образом всё это будет приводиться в соответствие? Томас Бах (глава Международного олимпийского комитета - Прим.ред) меня серьезным образом разочаровал.

Фетисов также добавил, что ему обидно за юных российских спортсменов, которые оказались в нынешней ситуации с отстранением от международных соревнований. На этом фоне он предложил развивать спорт внутри России, улучшать инфраструктуру, систему соревнований и студенческий спорт.