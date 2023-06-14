ФАС направила компаниям письма с требованием увеличить продажи бензина на бирже

ФАС направила компаниям письма с требованием увеличить объемы продаж бензина на бирже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила ряду нефтяных компаний письма с требованием увеличить объемы продаж бензинов на бирже.

Письма от ФАС были разосланы девяти компаниям, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. В них сказано, что за последние пять месяцев продажи бензина на бирже снизились на 7,9%, что привело к существенным изменениям оптовых цен на нефтепродукты. Речь идет о бензинах Аи-92 и Аи-95.

ФАС предупредила, что если необходимые меры не будут приняты, то в отношении нефтяных компаний могут быть возбуждены антимонопольные дела в рамках закона "О защите конкуренции".

Кроме того, ФАС продолжает внимательно следить за ценообразованием на нефтепродукты на российском рынке в розничном сегменте. На данный момент запрос на проверку были направлены в Ингушетию, Крым и Кабардино-Балкарию.