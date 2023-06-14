Самарский губернатор Азаров анонсировал запуск производства БПЛА до конца 2023 года

Дмитрий Азаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас в Самарской области идет интенсивная работа по созданию производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом «КП» рассказал глава региона Дмитрий Азаров на ПФЭМ-2023.

— Мы надеемся, что старт производства будет уже в декабре текущего года. Это, поверьте, беспрецедентные сроки, с учетом того, что мы буквально в этом году вышли на устойчивые договоренности. Компания, которая реализовывает проект на территории региона, самым тщательным образом отбиралась, — заявил Азаров.

Также он добавил, что у Самарской области есть уникальные компетенции в авиационном кластере, а также есть возможность подготавливать специалистов в этой сфере.

Именно поэтому глава региона считает, что есть все шансы сделать этот проект успешным. Несмотря на то, что в Самарской области уже выпускаются беспилотники, новое производство представит инновационную разработку, которая уже получила высокие оценки от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Азаров подчеркнул, что именно Песков и посоветовал присмотреться к определенной компании в качестве партнера для создания экосистемы «Беспилотная авиация» на территории региона. Новое производство способно внести огромный вклад в развитие этой отрасли во всей стране.