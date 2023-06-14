Бывший депутат ЕП Филиппо заявил о провале наступления ВСУ под эгидой НАТО Фото: REUTERS

Наступление украинских войск, которое началось фактически под эгидой НАТО, полностью провалилось. Такое заявление сделал бывший депутат Европарламента от Франции Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.

— Я хочу сказать о знаменитом украинском контрнаступлении. На самом деле все очень плохо — это фиаско Зеленского, — подчеркнул французский политик.

Помимо этого, он добавил, что всесторонняя поддержка Североатлантического альянса не смогла повлиять на расстановку сил и уже сейчас понятно, что у Киева нет шанса добиться успеха в проведении операции.

Также Филиппо отметил, что тактика затяжного конфликта, которую избрали в НАТО, не позволяет урегулировать ситуацию на Украине, а только ведет к большей эскалации.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что потери украинской армии сейчас составляют около десяти к одному. Он заявил, что такая статистика говорит о полном провале операции ВСУ.

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