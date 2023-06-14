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14 июня 2023 17:45

Юлия Жигулина: В России зарегистрировано более восьми тысяч социальных предпринимателей

Каждый из субъектов получает поддержку от государства
Роман ПОЛОСИКОВ
Исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина

Исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одна из частей малого и среднего бизнеса в России — социальное предпринимательство. Сейчас уже более восьми тысяч субъектов входят в этот реестр. Об этом «Комсомольской Правде» рассказала исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина на ПМЭФ-2023.

— Мотивация для вступления в реестр - это, прежде всего, получение той или иной поддержки, поскольку из всех субъектом МСП социальные предприятия именно на старте своей деятельности имеют очень хорошую поддержку в части грантовой поддержки в размере 500 тысяч рублей, — добавила Жигулина.

Она отметила, что к самому же понятию «социального предприятия» могут относиться только те субъекты, которые решают одну из социальных проблем, либо же трудоустраивают социально уязвимые категории граждан. Также в этом реестре могут присутствовать и предприниматели с инвалидностью.

При этом Юлия Жигулина отметила, что на данный момент не наблюдается большого прироста среди малого и среднего предпринимательства, но статистика показывает большой прирост субъектов микро-предприятий, поскольку именно так и начинают развиваться новые проекты.

Большинство из них — уникальные, поскольку они чувствуют свою целевую аудиторию и предлагают те товары и услуги, которые позволяют им оставаться на одной волне с потребителями.