Юлия Жигулина: В России зарегистрировано более восьми тысяч социальных предпринимателей

Исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одна из частей малого и среднего бизнеса в России — социальное предпринимательство. Сейчас уже более восьми тысяч субъектов входят в этот реестр. Об этом «Комсомольской Правде» рассказала исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина на ПМЭФ-2023.

— Мотивация для вступления в реестр - это, прежде всего, получение той или иной поддержки, поскольку из всех субъектом МСП социальные предприятия именно на старте своей деятельности имеют очень хорошую поддержку в части грантовой поддержки в размере 500 тысяч рублей, — добавила Жигулина.

Она отметила, что к самому же понятию «социального предприятия» могут относиться только те субъекты, которые решают одну из социальных проблем, либо же трудоустраивают социально уязвимые категории граждан. Также в этом реестре могут присутствовать и предприниматели с инвалидностью.

При этом Юлия Жигулина отметила, что на данный момент не наблюдается большого прироста среди малого и среднего предпринимательства, но статистика показывает большой прирост субъектов микро-предприятий, поскольку именно так и начинают развиваться новые проекты.

Большинство из них — уникальные, поскольку они чувствуют свою целевую аудиторию и предлагают те товары и услуги, которые позволяют им оставаться на одной волне с потребителями.