Адам Делимханов вышел на связь после слухов о ранении

Адам Делимханов впервые вышел на связь после слухов о ранении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После разлетевшихся слухов о ранении, депутат Госдумы и Герой России Адам Делимханов впервые вышел на связь и сообщил, что с ним все хорошо. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

— Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки, — говорится в сообщении.

Также он добавил, что именно такими ложными сообщениями и можно охарактеризовать западную свободу слова. Делимханов выразил уверенность, что благодаря руководству Рамзана Кадырова, чеченские подразделения продолжат уничтожать «эту нечисть», защищая народ и Отечество.

Напомним, что ранее телеканал «Звезда» сообщил, что Адам Делимханов ранен, но жив. После этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опровергал эти слухи и сказал, что с самого начала понимал, что это — вброс.

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