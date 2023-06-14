Александр Калинин: в России необходимо придумать новую стратегию развития МСП

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прошлом году президент Владимир Путин ставил задачу, чтобы в секторе малого и среднего бизнеса работало 25 миллионов человек в России и выполнить это поручение удалось досрочно. Теперь стране нужно придумать новую стратегию развития МСП. Об этом рассказал KP.RU президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин на ПМЭФ-2023.

— Мы главную свою задачу сегодня видим – не просто обелиться и сделать малый бизнес популярным. Сегодня 80% респондентов в России позитивно относятся к малому бизнесу, — добавил эксперт.

Также он подчеркнул, что в первую очередь позитивное отношение высказывают молодые россияне. При этом Калинин добавил, что сейчас необходимо научить бизнес зарабатывать, а для этого необходимо пересмотреть текущие меры поддержки предпринимателей и дать им инструменты для инвестиций.

Задачу по разработке новой стратегии Минэкономразвития поставил первый зампред правительства Российской Федерации Андрей Белоусов. Она будет на основе предложения «Опоры России» на прошлом ПМЭФ-2022 и теперь начнется выполнение этого поручения.