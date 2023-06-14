Терапевт Лапа предупредила, что купаться в Крыму и Сочи опасно из-за затоплений Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

После нарушения целостности плотины Каховской ГЭС, Днепр вышел из берегов, были затоплены огромные территории.

В Сочи вышла из берегов река Мацеста, затопив прибрежные территории. Воды устремились в Черное море и, по словам врача-терапевта Людмилы Лапы, купаться в Сочи и Крыму пока опасно. Причина в том, что вода смыла в море возбудителей кишечных болезней. В связи с этим она рекомендует взрослым и детям пока воздержаться от купания.

Риски велики – можно подхватить как кишечные инфекции, так и болезни серьезнее.

- Там [на Днепре] были частные дома. Основное, чего мы боимся, – это инфекции. Там обычно уличные туалеты, много деревень, одноэтажных зданий, садовых товариществ, которые не имеют централизованной канализации, - говорит врач Абзацу.

Угроза сейчас есть по всем курортам. Так что отправляясь на юг, лучше выбрать бассейн, пока ситуация не стабилизируется. Нормализоваться ситуация может уже к концу июня.

- Море большое, разбавление идет быстро, поэтому, я думаю, это где-то недели две-три, и можно будет использовать летний отдых в полную меру, – сказала Лапа.

Ранее в Сочи уже закрыли пляжи в связи с сильными дождями.