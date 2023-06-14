Александра Рябых: «Экосистема» будет пропагандировать экологический патриотизм

Александра Рябых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что новое движение «Экосистема» появилось совсем недавно, уже есть определенные цели и достижения. Главной задачей будет пропаганда экологического патриотизма граждан. Этим поделилась с KP.RU сопредседатель этого движения Александра Рябых на ПМЭФ-2023.

— В рамках Невского экологического конгресса прошел первый съезд нашего движения, где были избраны управляющие органы. И в нем приняли участие представители, делегаты от 56 субъектов нашей страны. То есть это уже всероссийский охват, который демонстрирует нам важность объединения и соработничество в этом направлении, — подчеркнула Александра.

Она также рассказала, что созданию нового движения предшествовала огромная работа крупных волонтерских экологических движений не только на региональном, но и на федеральном уровне. «Экосистема» была создана по поручению президента России Владимира Путина.

Даже спустя столь короткий срок уже есть промежуточные итоги, которые дают понять, что расширенный взгляд на экологическую повестку требует дополнительных инструментов, которые будут объединять интересы разных сторон и будут подчиняться единой логике.

Одним из важных принципов движения будет открытый диалог с госорганами и бизнесом. Именно такой подход способен приносить наиболее эффективные результаты по тем направлениям, которые сегодня необходимы в целях реализации экологической политики.